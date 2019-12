Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Eichsfeld (ots)

UO: Heiligenstadt, Kasseler Tor/Göttinger Straße UZ: Samstag, 14.12. 2019, 19:45 Uhr UV: unbekannt OG: m, 29 J. UH: Der Fahrer eines Pkw stand mittig in der Göttinger Straße. Ein entgegenkommender Pkw musste aufgrund dessen anhalten. Nun fuhr der zuvor behindernde Pkw an dem anderen Pkw vorbei und streifte diesen seitlich. Beide Pkw wurden an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Bei dem Verursacher-Pkw soll es sich um eine SUV mit Eichsfelder Kennzeichen gehandelt haben.

Es wird um sachdienliche Hinweise gebeten!

