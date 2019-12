Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschte Verkehrsteilnehmer im Raum Nordhausen

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom 14.12.2019, gegen 23:40 Uhr, stellten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Skoda Octavia in der Straße der O.d.F. fest und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Der 57 Jährige wurde anschließend freiwillig auf berauschende Mittel getestet - positiv. Im Anschluss folgte eine Blutentnahme im Südharzklinikum. Dem Fahrer droht nun eine empfindliche Geldbuße. Am Morgen des 15.12.2019 gingen den Beamten gleich zwei alkoholisierte Fahrzeugführer ins Netz. Gegen 09:10 Uhr fiel den Beamten an der TOTAL-Tankstelle am Pulverhausweg in Nordhausen ein abgeparkter E-Roller auf, bei welchem der Schlüssel steckte. Der aus der Tankstelle eilende Fahrzeugführer, welcher sogar Helm und Handschuhe auf dem Roller liegen ließ, roch so offensichtlich nach Alkohol, dass dieser einer Atemalkoholkontrolle unterzogen wurde. Ergebnis: 0,79 Promille und ein Bußgeld in Höhe von 500EUR für den 60-Jährigen. Kurz darauf, gegen 09:25 Uhr, wurde in der Halle-Kasseler-Straße in Sollstedt ein PKW Ford kontrolliert. Auch hier konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 58 jährigen Fahrer feststellen. Die nachfolgende Kontrolle ergab einen Wert von 1,47 Promille. Nach der Blutentnahme wurde dem Beschuldigten die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

