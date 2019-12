Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Nordhausen (ots)

Am 14.12.2019 / 19:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Heiligenstadt / Kasseler Tor. Dabei beschädigte ein silberfarbener Pkw mit EIC-Kennzeichen einen auf der Fahrbahn befindlichen schwarzen VW Golf (ca. 1000,-EUR Schaden) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das flüchtige Fahrzeug müßte Schäden an der Fahrerseite aufweisen. Nach Angaben des Geschädigten wurde der Unfall durch mehrere Passanten beobachtet. Diese waren allerdings zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort und werden gebeten, sich bei der PI Eichsfeld (Tel. 03606 / 6510) zu melden.

