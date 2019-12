Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandfall Bad Langensalza

Mühlhausen (ots)

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Maschine zur Zubereitung von Mehl in der Roland Mills Ost Gmbh & CO.KG in Bad Langensalza in Brand. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf mehrere Maschinen aus. Dadurch wurden diese zerstört. Durch das Löschwasser wurden weitere Maschinen beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Telefon: 03601 4510

E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell