Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos "angegriffen"

Wipperdorf (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstagabend, kurz vor 23 Uhr, einen in der Dorfmühlenstraße geparkten VW Golf. Er zerstach alle vier Reifen und zerstörte die Windschutzscheibe mit einem Verkehrszeichen. Im Anschluss versuchte der Mann einen geparkten VW Transporter zu stehlen. Der besitzer überraschte ihn, als der Motor bereits lief. Der Dieb entkam unerkannt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

