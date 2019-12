Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche gestohlen

Mühlhausen (ots)

Den kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein Dieb am Donnerstag, gegen 18 Uhr. In einem Einkaufsmarkt im Kreuzgraben griff er nach einer Handtasche, die eine Kundin in ihrem Einkaufswagen abgelegt hatte. Danach rannte der Unbekannte schnell aus dem Laden. Neben Bargeld, dem Handy und persönlichen Dokumenten, befanden sich auch Medikamente des Opfers in der Tasche. Zeugenaussagen zufolge war der Dieb ca. 1.70 m groß, hatte dunkel Haare und war Bartträger. Der Mann hatte einen grau, weißen Pullover und eine graue Jogginghose an. Es soll kein Deutscher gewesen sein. Wer Hinweise zum Täter oder der Tat an sich geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell