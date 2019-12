Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkene Autofahrerin nach Unfall im Auto eingeklemmt

Teistungen (ots)

Mit über 2,3 Promille befuhr am Donnerstagabend eine Autofahrerin die Ortslage Teistungen. Hier verlor sie die Kontrolle über ihren Golf und geriet zunächst in den Gegenverkehr. Sie überfuhr eine kleine Mauer, wodurch der Pkw zurückkatapultiert wurde. Die Irrfahrt endete letztlich in einem Zaun. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Teistungen befreiten die in ihrem Auto eingeklemmte 36-Jährige aus Niedersachsen. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus, welches die Frau aber noch in der Nacht verlassen durfte. Der Unfallwagen musste, erheblich beschädigt, abgeschleppt werden. Auch am Zaun hinterließ die Unfallfahrerin erheblichen Schaden.

