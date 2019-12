Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht in Heiligenstadt

Eichsfeld (ots)

Am 12.12.2019 zwischen 22:45 Uhr und 23:40 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Straße "Eichbach-Ziegelei" (L2006) in Heiligenstadt. Hierbei wurde ein geparkter Lkw-Anhänger am linken unteren Heck durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Es liegen Hinweise zum Unfallverursacher vor. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen, bzw. zum Verursacher des Schadens machen? Wem ist seit dem Tatzeitraum ein Pkw mit einem frischen Schaden im Bereich der Außenspiegel aufgefallen? Hinweise an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606 6510.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell