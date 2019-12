Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach verrutschter Ladung

Nordhausen (ots)

Verrutschte Ladung auf einem Lkw sorgte am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen in der Bochumer Straße. Der Fahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Das geladene Holz wurde so verschoben, dass eine Weiterfahrt nicht möglich und der Verkehr in der Bochumer Straße beeinträchtigt war. Polizisten veranlassten das kurzzeitige Abstellen des Sattelzuges in der Oskar-Cohn-Straße. Dort wurde das Holz für den gesicherten Weitertransport umgeladen. Eine aufwendige Sperrung der Bochumer Straße und damit verbundene Umleitungsmaßnahmen konnten so verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell