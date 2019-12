Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Unfall

Sondershausen (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen ist es nach einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Güntherstraße gekommen. Kurz nach 7 wollte eine Autofahrerin mit ihrem Golf von der Wilhelm-Külz-Straße auf die Güntherstraße abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem VW Eos, dessen Fahrerin in Richtung Busbahnhof unterwegs war. Beide Frauen, im Alter von 53 und 55 Jahren, kamen ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Kameraden der Feuerwehr säuberte die Straße, so dass kurz vor 9 die Unfallstelle freigegeben werden konnte.

