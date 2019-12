Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin nach Unfall verletzt, Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Eine 78-jährige Frau kam am Donnerstagmorgen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Seniorin beabsichtigte gegen 7.40 Uhr die Hallesche Straße auf Höhe eines Wohnblocks, vor der Kreuzung Taschenberg, zu überqueren, da sich ein Rückstau gebildet hatte. Hierbei erfasste sie ein bislang unbekannter Lkw. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort. Eine weitere Autofahrerin, die sich in der Fahrspur neben dem Lkw befand, kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen und verhinderte einen weiteren Zusammenstoß mit der stürzenden Frau. Die Ermittlungen zum Lkw Fahrer dauern an. Autofahrer, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

