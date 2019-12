Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß mit Kind auf Fahrrad

Bad Langensalza (ots)

Ein 9-jähriger Junge auf seinem Fahrrad wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Gutenbergstraße verletzt. Ein Autofahrer, der mit seinem Audi in Richtung Hannoversche Straße, hinter dem Kind, unterwegs war, kollidierte mit dem Jungen, als dieser unvermittelt nach links abbog. Er stürzte, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht an der Hand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell