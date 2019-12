Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenbahn ausgebremst, Auto in Gleisbett

Nordhausen (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwoch, kurz nach 19 Uhr, in der Rautenstraße. Ein 52-jähriger Autofahrer, aus dem Landkreis Mansfeld Südharz, war mit seinem Opel Vectra auf regennasser Straße in das Gleisbett der Straßenbahn geraten und kam nicht weiter. Ein Abschleppdienst rückte an und konnte das Auto bergen. Nach ca. 1 Stunde war die Straße wieder frei.

