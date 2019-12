Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In den Gegenverkehr gerutscht

Werna (ots)

In den Gegenverkehr geriet ein Autofahrer mit seinem Passat am Mittwochabend, in der Appenröder Straße. Der 59-Jährige hatte aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über sein Auto verloren. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

