Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In den Straßengraben gerutscht

Berlingerode (ots)

Am Mittwochabend rutschte eine 39-jährige Autofahrerin mit ihrem Daewoo zwischen Berlingerode und Günterode in den Straßengraben. Ein Baum stoppte das rutschende Fahrzeug. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Die Landstraße 1009 war zum Unfallzeitpunkt so glatt, dass selbst der Streifenwagen, trotz sorgfältiger Fahrweise, kaum gestoppt werden konnte.

