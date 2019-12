Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto auf Abwegen

Nohra (ots)

Im Straßengraben endete die Fahrt am frühen Mittwochabend für einen Autofahrer bei Nohra. Der Rentner war auf der Landstraße in Richtung Wipperdorf unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Dacia verlor. Er querte die Gegenfahrbahn, fuhr in den Straßengraben und stieß dort noch gegen ein Verkehrszeichen. Der Mann blieb unverletzt. Sein Auto und das Verkehrsschild wurden beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell