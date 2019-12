Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrgast in Bus verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Busfahrer musste am Mittwochvormittag in der Holbeinstraße eine Gefahrenbremsung einleiten. Hierbei stürzte eine 59-jährige Frau im Bus. Sie verletzte sich am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Andere Fahrgäste blieben unverletzt.

