Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin von Auto erfasst

Ellrich (ots)

Eine 58-jährige Fußgängerin ist am Mittwochmittag Am Markt von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die 74-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Toyota Am Markt nach links in die Wernaer Straße abbiegen, als es zu Kollision mit der Frau kam, die gerade die Straße überquerte. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Zwei Rettungswagen brachten die Frauen ins Krankenhaus.

