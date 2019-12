Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungseinbruch, Täter entkommen

Nordhausen (ots)

Am helllichten Tag kam es am Dienstag zu einem Wohnungseinbruch in der Semmelweißstraße. Zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr drangen Unbekannte in die Wohnung eines 57-jährigen Mannes ein. Mit Bargeld und Bekleidung verschwanden der oder die Einbrecher wieder. Noch ist unklar, wie die Täter in die Wohnung gelangten.

