Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Folgen einer Verkehrskontrolle

Geisleden (ots)

Mehrere Anzeigen sind das Ergebnis einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße am Dienstagnachmittag. Gegen 15.10 Uhr kontrollierten Polizisten eine Autofahrerin in einem Opel Astra. Die 30-Jährige hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen. Gegen den 24-jährigen Halter des Opels wird nun ermittelt, da er die Frau ohne erforderliche Fahrerlaubnis ans Lenkrad gelassen hatte.

