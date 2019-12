Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Bargeld und Wurst

Menteroda (ots)

Mit Wurst und Bargeld verschwanden Einbrecher in der Nacht von Montag zu Dienstag in Menteroda. Sie waren gewaltsam durch eine aufgebrochene Tür in die Räume einer Bäckerei und Fleischerei in der Holzthalebener Straße eingedrungen. Sämtliche Räume wurden durchwühlt, der Kühlraum aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Zur Höhe des Beuteschadens sind noch keine Angaben möglich. Der angrenzende Lebensmittelmarkt blieb unversehrt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03631/4510. Bereits im November hatten Einbrecher schon einmal die Bäckerei und Fleischerei heimgesucht.

