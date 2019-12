Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 17.45 Uhr, in Heiligenstadt. Eine Autofahrerin beabsichtige mit ihrem Polo von der Liboriusstraße über den Holzweg geradeaus in die Geschwister-Scholl-Straße zu fahren. Hierbei kollidierte sie mit einem Skoda, der vorfahrtsberechtigt, den Holzweg befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls prallte der Skoda gegen eine Behelfsampel und eine Grundstücksmauer. Der 83-jährige Beifahrer im VW und die Fahrerin des Skoda wurden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

