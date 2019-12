Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Nordhausen (ots)

Am Montag stoppten Polizisten gegen 14.30 Uhr in der Neustadtstraße einen Peugeot. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Sein Auto blieb stehen, er musste mit zur Blutentnahme.

