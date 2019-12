Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau in Straßengraben gerutscht

Großengottern (ots)

Eine 57-jährige Autofahrerin befuhr am späten Montagnachmittag die B 247 von Großengottern in Richtung Schönstedt. Beim Abbiegen auf die Landstraße nach Thamsbrück kam die Frau von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Sie wurde nur leicht verletzt. Ihr Nissan musste abgeschleppt werden.

