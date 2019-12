Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Bundesstraße, ein Autofahrer verletzt

Sondershausen (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Montagabend auf der B 4 bei Sondershausen, am Abzweig zur B 249. Ein Autofahrer wollte gegen 19.45 Uhr mit seinem Audi A 3 aus Richtung Ebeleben kommend, nach links auf die B 4 in Richtung Sondershausen abbiegen. Hierbei übersah er einen VW Touran auf der B 4, der in Richtung Oberspier unterwegs war. Der 32-jährige Fahrer des Touran erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, der 19-Jährige im Audi blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Gegen 21.50 Uhr war der Einmündungsbereich wieder frei.

