Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebesduo erbeutet Handy

Nordhausen (ots)

Mit einem gezielten Ablenkungsmanöver erbeuteten zwei Männer am Montag in einer Bäckerei in der Gerhart-Hauptmann-Straße das Handy einer Verkäuferin. Sie betraten kurz nach 17 Uhr die Filiale im Netto Lebensmittelmarkt. Einer der Männer verwickelte die Frau in ein Gespräch, sein Begleiter griff über den Tresen und nahm das Handy, ein Samsung Duos in rosegold mit Hülle und Halterung, an sich. Danach flüchteten beide aus dem Geschäft. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, blieben die Täter unerkannt. Bei ihnen handelte es sich um zwei Männer im Alter von ca. 30 und 45 Jahren. Der Jüngere war ca. 1.75 bis 1.80 m groß, hatte schwarze, kurze Haare und trug eine schwarze Lederjacke. Sein Begleiter war etwas kleiner und war glatzköpfig. Es soll sich bei beiden Männern um Ausländer gehandelt haben. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

