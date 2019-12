Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw umgekippt

Beuren (ots)

Ein mit Langhölzern beladener Lkw, rutschte am Montagabend, gegen 19.40 Uhr, auf einem nassen Feldweg bei Beuren in den Straßengraben. Anhänger und Zugmaschine kippten zur Seite. Der 30-jährige Fahrer konnte sich selbst, leicht verletzt, befreien. Am Dienstag erfolgte die Bergung des Lkw samt Ladung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell