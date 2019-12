Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Verletzte bei Unfällen

Nordhausen (ots)

In der Halleschen Straße kollidierte gegen 6.40 Uhr ein Autofahrer in seinem Ford Focus mit dem vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Skoda Octavia eines 37-Jährigen aus dem Landkreis Sömmerda. Der 22-Jährige im Ford beabsichtigte auf Höhe des Baumarktes nach links in die Bielener Straße abzubiegen. Die beiden Fahrer und eine 41-jährige Frau im Skoda kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, dass sie nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder verlassen konnten. Die Autos sind Schrott und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es ca. 1 Stunde lang zu Verkehrsbehinderungen. Am Vormittag stieß eine 53-Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen von der Hardenbergstraße in die Hesseröder Straße mit einem 63-jährigen Radfahrer zusammen, der auf dem Radweg der Hesseröder Straße unterwegs wag. Der Radler stürzte und musste stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Bereits am Morgen erfasste ein Auto beim Abbiegen zur Zeppelinbrücke einen Fußgänger, der aber glücklicherweise nicht schwer verletzt worden ist.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell