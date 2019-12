Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Produktionsfirma aktiv

Bornhagen (ots)

In die Geschäfts-und Produktionsräume eines Vertriebes für Glasfasergewebe und Zubehör in der Friedensstraße drangen Unbekannte am zurückliegenden Wochenende ein. Der oder die Einbrecher hebelten eine Eingangstür auf. Im Gebäude durchsuchten sie Büros und eine Teeküche. Über gestohlene Gegenstände und den entstandenen Schaden sind noch keine Aussagen möglich. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

