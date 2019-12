Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weihnachtspakete, nach Einbruch, entleert

Nordhausen (ots)

Viele Kunden eines Paketzustellers werden wohl länger auf ihre Weihnachtsbestellungen warten müssen. Unbekannte drangen am zurückliegenden Wochenende durch ein Fenster in das Lager in der Motorenstraße ein und öffneten mindestens 100 Pakete. Was der oder die Diebe erbeuteten und wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

