Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räderdiebe bocken Auto auf Steine

Neustadt/Harz (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines VW Passat am frühen Montagmorgen Am Weinberg. Diebe hatten es auf die vier Räder seines Autos abgesehen. Er fand den Passat gegen 3.20 Uhr aufgebockt auf Steinen vor. Gegen 22 Uhr hatte er seinen Passat Am Weinberg abgestellt.

