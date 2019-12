Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Einbruchsversuch in Strickwarenfabrik

Dingelstädt (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag, 6. Dezember zum Samstag, 7. Dezember gewaltsam in die Räume eines Strickmodenherstellers im Hestelweg ein. Über die Rohre an der Außenwand der Geschäftsräume gelangten der oder die Einbrecher auf das Dach und beschädigte dort ein Oberlicht. In den Räumen waren sie, bisherigen Ermittlungen zufolge, aber nicht. Um unerkannt zu bleiben, manipulierten der oder die ungebetenen Gäste einen Bewegungsmelder. Erst Mitte November hinterließen Einbrecher einen Schaden von mindestens 6000 Euro. Ob der jetzige Einbruchsversuch mit dem Einbruch im November zusammenhängt ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

