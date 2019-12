Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprayer ertappt

Nordhausen (ots)

In der zurückliegenden Nacht überraschten Polizisten zwei Graffitisprayer im Stadtgebiet von Nordhausen. Ein Anwohner hatte das Agieren des Trios beobachtet und die Polizei verständigt. In der Nähe einer Baustelle entdeckten die Beamten schließlich zwei junge Männer im Alter von 25 und 27 Jahren, frische Farbe klebte noch an deren Händen. Einem Dritten gelang die Flucht in Richtung Weinberg. Die Sprayer hatten sich an einem Baucontainer auf der Baustelle Am Hagen verewigt. Die Polizisten erstatteten Anzeige.

