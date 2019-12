Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volltrunken Unfall verursacht

Sondershausen (ots)

Am 08.12.2019, kurz nach 15:00 Uhr befuhr der 58-jährige Fahrer eines Pkw Dacia die August-Bebel-Straße. Auf Höhe des Kreisverkehrs zur Erfurter Straße konnte er aufgrund der Einwirkung alkoholischer Getränke dem vorgeschriebenen Fahrbahnverlauf nicht ordnungsgemäß folgen. Statt der Einfahrt in den Verlauf des Kreisverkehrs fuhr der Fahrer geradeaus auf die geschotterte Innenfläche. In der Folge war der Pkw nicht mehr fahrbereit. Beim Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 2.01 Promille festgestellt. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein eingezogen

