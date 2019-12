Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken am Nikolaustag einen Unfall verursacht

Mühlhausen (ots)

Ein 56jähriger Mann befuhr am Abend des Nikolaustages mit seinem Pkw Hyundai die Wendewehrstraße in Mühlhausen. Dort krachte er in der weiteren Folge in einen dort abgestellten Pkw Renault. Anschließend versuchte er zu flüchten, konnte aber durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Augenscheinlich war der Mann stark alkoholisiert, denn er konnte sich kaum auf seinen Beinen halten. Eine anschließend durchgeführte Messung der Atemalkoholkonzentration bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung. Er wurde zur Blutentnahme zur PI Unstrut-Hainich verbracht.

