Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkohol im Straßenverkehr

Dingelstädt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonnabend, den 07.12.2019 um 21:30 Uhr in der Ortslage Dingelstädt ein Pkw Ford angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim 57jährigen Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der anschließend durchgeführte freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein des Eichsfelders sichergestellt.

