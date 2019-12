Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall nicht angezeigt

Artern (ots)

Am Freitag dem 06.12.2019 erhielt die Polizeistation Artern durch einen Bürger die Mitteilung, dass in der Bahnhofstraße ein verunfallter BMW steht, in welchem auch noch zwei Personen sitzen würden. Die Beamten überprüften den Ereignisort und konnten die beiden jungen Herren antreffen, welche gerade dabei waren, das Unfallfahrzeug zu entladen. Bei Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer bereits am 05.12.2019 in der Bahnhofstraße mit seinem Pkw ins Rutschen kam und mit einem Baum kollidierte. Hierbei wurden sowohl der Baum als auch der Pkw beschädigt, verletzt wurde niemand. In der Folge zeigte der Unfallfahrer den Verkehrsunfall jedoch nicht an, stattdessen ließen er und sein Begleiter sich durch ein Taxi in ein Hotel fahren. Somit wurde Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. Aufgrund des geringen Schadens am Baum durfte der Unfallfahrer seinen Führerschein behalten. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter unten genannter Nummer zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell