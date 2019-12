Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sondershausen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Sondershausen in der Güntherstraße einen 18jährigen Fahrer eines Pkw VW. Bei der Kontrolle konnte der junge Mann keinen Führerschein vorweisen. Ziemlich schnell wurde klar, dass er auch gar keinen vorweisen konnte, da er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Weiterfahrt wurde somit untersagt und in der Folge Anzeige erstattet.

