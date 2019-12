Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gesuchter Mann löst Rettungseinsatz aus

Atsbessingen (ots)

Zur Festnahme eines 33-jährigen Mannes in Abtsbessingen rückten Polizisten der Landespolizeiinspektion Nordhausen am vergangenen Freitag aus. Diesen konnten die Beamten auch in seiner Wohnung liegend durch eine Fensterscheibe feststellen, allerdings reagierte der Mann weder auf Klingeln noch auf massives, dauerhaftes Klopfen. Da ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort bestellt. Nachdem die Feuerwehr die Haupteingangstür notgeöffnet hatte, kam der Mann plötzlich zu sich. Nach eigenen Angaben hatte er am Vorabend etwas zu heftig gefeiert. Es erfolgte nun die Festnahme und Verbringung in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell