Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder falsche Polizisten am Draht

Ebeleben (ots)

An die Kontodaten einer älteren Dame aus Ebeleben wollten unbekannte Täter am vergangen Freitag gelangen. Hierzu gab sich eine männliche Person am Telefon als Polizeihauptkommissar aus und stellte Fragen zum online-banking der Frau. Diese roch den Braten aber schnell und informierte ihren Sohn, der wiederum die Polizei einschaltete. Diese erstatte Anzeige wegen Amtsanmaßung und ermittelt seitdem in der Sache. Ob auch bereits ein versuchter Betrug vorliegt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser derzeit vermehrt vorkommenden Betrugsmasche. Natürlich nutzen auch echte Polizisten das Telefon, im Zweifelsfall wird jedoch um Rückruf bei ihrer zuständigen Polizeiinspektion und Abklärung des Sachverhaltes geraten.

