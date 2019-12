Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Weihnachtsgeschenken

Sondershausen (ots)

Mehrere Kisten mit Spielzeug erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit vom 03.12.2019 bis zum 07.12.2019 aus einem separaten Raum in einem großen Einkaufsmarkt in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen. Um an das Beutegut zu gelangen, wurde durch den oder die Täter eine Tür zum Lagerraum beschädigt. Die Spielsachen waren in einer Sammelaktion für Kinder eines Kinderheimes in Ebeleben gespendet worden. Da die Täter bis auf ihre Nächstenliebe und einem hoffentlich schlechten Gewissen nichts am Tatort zurückließen, was zu ihrer Identifizierung beitragen könnte, bittet die Polizei Sondershausen dringend um Hinweise zu Tat oder Täterschaft unter der unten genannten Telefonnummer.

