Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weihnachtsfeier in Gefahr

Nordhausen (ots)

Durstig waren Diebe vermutlich bei einem Einbruch in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Sundhausen. Unbekannte drangen über das Dach, nachdem der Einstieg durch ein Fenster misslang, in die Räume des Schützhauses in der Betonstraße ein. Mit zahlreichen Spirituosen, im Wert von ca. 100 Euro, verließen sie das Haus wieder. Hier war bereits alles für eine Weihnachtsfeier am Freitag vorbereitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

