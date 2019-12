Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verlorenes Handy überführt vermeintlichen Ladendieb

Nordhausen (ots)

Pech hatte ein Ladendieb am Donnerstagnachmittag in Nordhausen. Der Mann beabsichtigte in einem Einkaufsmarkt am Pferdemarkt Bekleidung im Wert von ca. 150 Euro zu stehlen. Als er dabei erwischt und angesprochen wurde, reagierte der Ertappte aggressiv und ergriff die Flucht. Verfolgt vom Sicherheitspersonal konnte der 28-Jährige zunächst entkommen. Dumm nur, er verlor unterwegs sein Handy und ein Basecape. Beide Sachen führten die Beamten letztendlich auf die Spur des Täters.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell