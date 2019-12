Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingangstür mit Hammer zerstört

Sondershausen (ots)

Mit einem Hammer zerstörte am Donnerstagabend eine Frau die Scheiben der Eingangstür eines Wohnhauses in der Stiftstraße. Anwohner informierten die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Täterin in ihrer Wohnung angetroffen werden. Was die Frau zu dieser Sachbeschädigung trieb, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

