Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Autofahrer missachtet rote Ampel

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, fiel einer Polizeistreife an der Kreuzung Petristraße, Aegidienstraße ein Skoda auf, dessen Fahrer die Kreuzung bei Rot passierte. Sie stoppten den 44-Jährigen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er alkoholisiert am Steuer saß. Ein erster Test ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Der Mann musste mit zur Blutentnahme, seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

