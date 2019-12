Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash an Kreuzung, drei Verletzte

Roßleben (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Am Schlifter, Ziegelrodaer Straße, L 1217. Gegen 15 Uhr kollidierte ein Autofahrer, der aus Richtung Schlifter die Landstraße überqueren wollte, mit dem Golf einer 72-jährigen Frau, die, vorfahrtsberechtigt, in Richtung Roßleben fuhr. Der 49-jährige in seinem Opel Astra aus dem Landkreis Mansfeld Südharz und die Fahrerin des Golf, aus dem Landkreis Mansfelder Land, kamen ins Krankenhaus. Die 64-jährige Beifahrerin im Golf musste ambulant behandelt werden. Beide Autos waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt worden sind. Die Feuerwehr aus Roßleben kümmerte sich um die Säuberung der Straße. Gegen viertel sechs war die Unfallstelle wieder frei befahrbar.

