Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste in Gartenhütte

Greußen (ots)

Offensichtlich gestört wurden Einbrecher bei ihrem Vorhaben in eine Gartenhütte gewaltsam einzudringen. Am Donnerstagvormittag entdeckte der Besitzer der Hütte, in der Nordhäuser Straße, die offene Tür und das aufgebrochene Schloss. Gestohlene Sachen fand er nicht vor.

