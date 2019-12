Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Außenspiegel abgetreten

Roßleben (ots)

In der Ernst-Thälmann-Straße beschädigten Unbekannte am Donnerstag, innerhalb weniger Minuten, einen geparkten Kleinbus. Der Fahrer lieferte lediglich etwas aus. Als er gegen 9.40 Uhr zu seinem Ford zurückkehrte, war ein Außenspiegel beschädigt. Vermutlich hatte jemand diesen abgetreten. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell