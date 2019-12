Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Forsches Ausparken hinterlässt Schäden

Sondershausen (ots)

Ca. 1000 Euro Schaden verursachte ein Autofahrer am Mittwoch in der Talstraße. Beim Verlassen der Parklücke auf dem Parkplatz eines Baumarktes, prallte er mit seinem Sprinter rückwärts gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Am Golf entstanden Schäden im Frontbereich.

