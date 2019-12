Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müllbehälter in Flammen

Mühlhausen (ots)

Gleich zweimal brannten am Mittwoch Müllbehälter in Mühlhausen. Gegen 19.20 Uhr setzte ein bislang unbekannter Mann einen Mülleimer An der Burg in Brand, nachdem er diesen von der Halterung abgetreten hatte. Passanten informierten die Polizei, der Mann konnte aber unerkannt entkommen. Kurz nach Mitternacht ging eine Papiertonne in der Klosterstraße in Flammen auf. Die beschädigten eine Hausfassade und ein Fenster. Die Feuerwehr löschte in beiden Fällen die Feuer. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell